Hakkari'de anne oğul YKS heyecanını birlikte yaşadı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de yaşayan 48 yaşındaki dört çocuk annesi Emine Tekçe, oğlu ile aynı okulda Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi.

Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan ve çeşitli nedenlerle 5'inci sınıfta okulu terk etmek zorunda kalan anne Tekçe, evlendikten sonra eğitimine devam etme kararı aldı.

Dört çocuk annesi Tekçe, 7 yıl önce açık öğretime başlayarak önce ortaokul sonra da liseden mezun oldu.

Hayalindeki bölümü okumak için azimle üniversite sınavına hazırlanan Tekçe, YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne 28 yaşındaki oğlu Mazlum ile Fen Lisesinde girdi.

Anne ve oğul, binlerce aday gibi 2 saat 45 dakika süren sınavda ter döktü.

Eğitimi yarıda bırakmanın yıllarca içinde ukde kaldığını belirten anne Tekçe, AA muhabirine, tüm adaylara başarı diledi.

Sonuçların herkes için hayırlı olması temennisinde bulunan Tekçe, şunları söyledi:



"Daha önce kızları çok okutmuyorlardı. Benim de içimde kalmıştı. O yüzden okumak istedim. Şimdi de üniversite sınavına girdim. Çok sevinçliyim. İlahiyat Fakültesinde okumak istiyorum. Açık öğretimden ortaokul ve liseden mezun oldum ve sınava katıldım. Hem çocuklarıma hem de bütün gençlere örnek olmak istedim. Sabah oğlumla evden çıktık ve sınava girdik. Onunla sınav heyecanını yaşadım. Paragraf soruları biraz uzundu. Matematikte rasyonel sayılar beni zorladı ama umutluyum. İnşallah istediğim bölümü tuttururum. Evde kitaplarım var, bilgisayar var. O şekilde hazırlandım."

Mazlum Tekçe de farklı spor branşlarıyla ilgilendiğini, turizme yönelik bölümü okumak için sınava girdiğini anlattı.

Sabah annesiyle okula geldiklerini dile getiren Tekçe, şöyle konuştu:

"Annemin okuma hevesi içinde her zaman ukde olarak kalmıştı. Geçmiş yıllarda yörede kız çocukları genellikle okutulmuyordu. Annem de bunlardan biriydi. Gösterdiği azim ve çabayla önce ortaokulu, sonra da liseyi bitirdi. Azmederek geçen sene mezun oldu. Üniversite sınavlarına hazırlandı. Bugün annemle o heyecanı yaşadık, aynı okuldaydık. Umut ediyorum ki istediği bölümü okur. Ben de bir bölüm okudum. Bölgemizde turizmin yoğunlaşmasıyla ben de buna yönelik bölüm okumak istiyorum. Umarım annemle birlikte üniversite okuruz."





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