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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari'de dağcılar Sümbül Dağı'na tırmandı

AA

Hakkari'de dağcılar Sümbül Dağı'na tırmandı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de bir grup dağcı, kentin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı'na tırmandı.

Hakkari Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneğinin (CİSAD) organize ettiği etkinlikte 4 kişilik dağcı grubu, Depin mevkisinde tırmanışa başladı.

Yaklaşık 15 saat süren zorlu yolculuk sonucu zirveye ulaşan dağcılar, bir süre dinlendikten sonra inişe geçti.

CİSAD üyesi Gıyasettin Tatlı, kentin doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla Sümbül Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Zorlu bir etkinliği geride bıraktıklarını belirten Tatlı, şunları kaydetti:

"Kamp ve teknik malzemelerimizi yanımızda götürdük. Yükümüz ağır olduğu için kayalıklarda zorlandık. 10 saatte kamp alanına ulaştık. Çadırlarımızı kurduk. Dinlendikten sonra inişe geçtik. İlimizdeki güzellikleri tanıtmak istiyoruz."

Dağcılardan Kemal Temeş ise tırmanışın zorlu ancak keyifli geçtiğini ve bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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