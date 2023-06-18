Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklıktan 5 kişi gözaltına alındı

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı TEM Şubesi ekiplerinin faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalar neticesinde, 2014'te Hakkari'de bir kişinin kaçırılmasıyla ilgili "terör örgütü PKK/KCK'ya bilerek ve isteyerek yardım ve yataklık yaptıkları" iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkındaki işlemler devam ediyor.





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