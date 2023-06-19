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Hakkari'de yıkımına başlanan caminin çatısındaki yavru güvercinleri ekipler kurtardı

AA

Hakkari'de yıkımına başlanan caminin çatısındaki yavru güvercinleri ekipler kurtardı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de yıkımına başlanan Hacı Sait Camisi'nin çatısında mahsur kalan yavru güvercinler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bulak Mahallesi'nde, Kahramanmaraş depremleri sonrası yapılan incelemede hasar gördüğü tespit edildiği için yıkımına başlanan Hacı Sait Camisi'nin çatısında yavru güvercinlerin kaldığını gören Hakkari Üniversitesi personeli, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye yönlendirilen itfaiye aracının merdiveni yardımıyla kuşları bulunduğu yerden alan ekipler, camiye yakın bir binanın çatısına bıraktı.

Vatandaşlar, güvercinleri kurtaran ekipleri tebrik etti.

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