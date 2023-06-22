Kaymakam Ekber ve Belediye Başkanı Saklı, Mergesav Yaylası'na vatandaşlarla buluştu

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Kaymakam Ali Ekber Ateş ile Belediye Başkanı Tahir Saklı ile Mergesav Yaylası'nda vatandaşlarla bir araya geldi.



Huzurun sağlandığı 2 bin 865 rakımlı yaylaya giden Ateş ve Saklı, burada konaklayan vatandaşları ziyaret etti, taleplerini dinledi.



Çocuklarla ilgilenen, bölgeyi gezen Ateş ve Saklı, vatandaşlarla halay çekti.

Belediye Başkanı Tahir Saklı, sosyal medyasından yaptığı paylaşımda, "Mergesav Yaylası doğasıyla çok güzel bir yer. Huzur ortamının sağlanmasıyla burayı ziyaret etme fırsatı bulduk. Vatandaşlarla bir araya geldik. Halay çektik, çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

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