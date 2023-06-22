Hakkari'de evinin yanındaki tepeye diktiği direkte 39 yıldır Türk bayrağını dalgalandırıyor

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan eski muhtar Seyit Tahir Öztepe, evinin yanındaki tepeye diktiği direkte 39 yıldır Türk bayrağını dalgalandırıyor.



İlçeye 17 kilometre mesafedeki Suüstü köyünün eski muhtarı Öztepe, 1984'te evinin yanında bulunan ve köyün her noktasından görülen tepenin zirvesine diktiği direkte Türk bayrağını göndere çekti.

Yıllarca birlikte bayrak nöbeti tuttuğu Türkiye'nin ilk kadın korucularından olan eşi Gülşen Öztepe'yi 9,5 ay önce kaybeden 7 çocuk babası Öztepe, nöbetini tek başına sürdürmeye devam ediyor.

Öztepe, dönemin Yüksekova Tabur Komutanının "Her yerde Türk bayrağını dalgalandıralım" sözü üzerine evine yaklaşık 150 metre mesafedeki tepeye bayrak diktiğini söyledi.

Bayrak nöbetini yıllardır tuttuğunu belirten Öztepe, şunları kaydetti:

"Devlet büyüklerimiz, valilerimiz, kaymakamlarımız ve paşalarımız bize hep destek verdi. Bu bayrağı yıllar önce tepeye diktik. Bayrağa benden çok eşim sahip çıktı. Kimsenin dokunmasına izin vermedi. Eşimi bir süre önce kaybettim. Devlet büyüklerimiz beni yalnız bırakmadı, acımı paylaştılar. Yaşadığım süre boyunca bayrak dalgalanacak. Bu görevi çocuklarım benden devralacak. Tehditlere hiçbir zaman boyun eğmedik. Eşim Türkiye sevdalısıydı. Her zaman bayrağa sahip çıkmamızı istedi. Onun vasiyetini yaşadığım sürece yerine getireceğim. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Bu vatanı kimse bölemeyecek."





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