Hakkari'deki Sat Buzul Gölleri 5. kez festivale ev sahipliği yapacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari'deki Sat Buzul Gölleri 5. kez festivale ev sahipliği yapacak

AA

Hakkari'deki Sat Buzul Gölleri 5. kez festivale ev sahipliği yapacak

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terörden arındırılan Sat Buzul Gölleri, bu yıl "Hakkari'de hayat var" sloganıyla 5. kez düzenlenecek festivale ev sahipliği yapacak.

Hakkari Valiliği ile Belediyesi tarafından 1 ve 2 Temmuz'da yapılması planlanan "5. Cilo Fest", Yüksekova ilçesi İkiyaka Dağları'ndaki Sat Buzul Gölleri'nin bulunduğu bölgede gerçekleştirilecek.

Festivale katılanlar, bölgenin manzarasında kano, bisiklet, yamaç paraşütü, tırmanış ve flyboard gibi etkinliklere katılma imkanı bulacak, doğayla iç içe zaman geçirecek.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, AA muhabirine, 3 bin 400 rakımlı bölgede yapılacak festivale Hakkarililerin, doğaseverlerin ilgi gösterdiğini söyledi.

Eskiden terör nedeniyle değerlendirilemeyen yerde artık festivallerin düzenlendiğini dile getiren Akbıyık, "Hakkari festivaller şehri olma yolunda ilerliyor. Çukurca'da foto safari yapıyoruz. Kar festivalimiz inanılmaz ilgi görüyor. Bu yıl depremden dolayı yapamadık. Geçen yıl 20 bin üzerinde insanımız katıldı. Çok değerli sanatçılarımız geldi. Hakkari, Türkiye'nin ender yerlerinden biri. Buradaki değerlerin ülke turizmine kazandırılması gerekiyor. Bu bakir alanları ülkemize kazandırmak için büyük çaba sarf ediyoruz. Bir yandan da Hakkari'nin imajı değişiyor." diye konuştu.

Hakkari'ye tarihinin en yüksek hizmetlerinin yapıldığını anlatan Akbıyık, kentin eğitim, sağlık, altyapı gibi her alanda geliştiğini vurguladı.

Kenti sosyal yönüyle geliştirip ilerletmeye çalıştıklarını belirten Akbıyık, şunları kaydetti:

"Festivalimizde rafting, kano, dağ bisikleti, trekking, yamaç paraşütü, tırmanış, kayak, snowboard ve flyboard gibi gençler ve doğaseverlerin ilgisi çekecek birçok etkinlik var. Yine çok değerli sanatçılarımız var. Hakkari değişiyor. Hakkari'nin insanları eskisinden daha mutlu. Hakkari, dağların başkenti, biz de bu dağları en iyi şekilde değerlendirip turizme kazandıracağız. Hakkari, doğası, tarihi kültürel varlıkları, kış turizmi ile görülmesi gereken ender yerlerden biri. Buralar ancak Himalayalar ve Alpler ile karşılaştırılır. Hakkari'de hayat var, gelin bu hayatı yaşayın."

İzmir'den 15 kişilik grupla Hakkari'ye gelen Melih Mallı ise "Doğa meraklarının, fotoğraf tutkunlarının mutlaka gelip görmesi gereken yerler. Çok güzel. İlk defa geldim ve hayran kaldım." dedi.

Hakkarili sporculardan Mazlum Tekçe de haziranda bile kış aktivitelerini yapabilmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Tekçe, "Bugün kayak, tırmanış ve buzul gölünde kano yaptık. Heyecanla festival tarihini bekliyoruz." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sat Buzul Gölleri, festivale hazırlanıyor
YEREL HABERLER Sat Buzul Gölleri, festivale hazırlanıyor
Hakkari'de evinin yanındaki tepeye diktiği direkte 39 yıldır Türk bayrağını dalgalandırıyor
YEREL HABERLER Hakkari'de evinin yanındaki tepeye diktiği direkte 39 ...
Kaymakam Ekber ve Belediye Başkanı Saklı, Mergesav Yaylası'na vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Kaymakam Ekber ve Belediye Başkanı Saklı, Mergesav ...
Eşini kaybettikten sonra bayrak nöbetini tek başına sürdürüyor
YEREL HABERLER Eşini kaybettikten sonra bayrak nöbetini tek başına ...
Hakkari'de seyir halindeki kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Hakkari'de seyir halindeki kamyonetin devrilmesi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.