Hakkari'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Merzan Mahallesi Katramas Köprüsü'nde, 65 AAB 810 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen 07 AUG 413 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sıkıştıkları otomobilden çıkarılan 3 yaralı, ilk müdahalenin ardından Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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