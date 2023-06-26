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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari'nin doğal güzellikleri etkinliklerle tanıtılıyor

AA

Hakkari'nin doğal güzellikleri etkinliklerle tanıtılıyor

HAKKARİ (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) işbirliğinde, İl Tanıtım ve Geliştirme Programı kapsamında Hakkari'nin doğal güzelliklerinin tanıtılmasına yönelik etkinlikler devam ediyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tanıtım çalışmaları kapsamında 7 internet ünlüsünün (influencer) Hakkari'ye geldiği belirtildi.

Türkiye'nin yurt dışı tanıtımında kullanılan "Go Türkiye" çatı konseptinin, illerin tanıtımında da kullanıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Go Türkiye kampanyasına paralel, illerimiz için sosyal medya hesapları açılarak dijital tanıtım çalışmaları uygulanmıştır. Kentlerin yurt içi hedef kitleye tanıtımı da TGA tarafından başlatılan Gezsen Anadolu'yu kampanyasının ilhamıyla 'Gezsen' konseptinde sosyal medya hesaplarından reklam ve halkla ilişkiler faaliyetleri yürütülmüştür. Adem Aksoy, Adem Barış, Akif Özek, Emre Evegi, Naim Aydar, Mehmet Özcan ve Osman Yeşilbaş, katıldıkları programda Hakkari'nin benzersiz doğasını 5 gün boyunca takipçilerine aktarmıştır."

Açıklamada, İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulunun desteğiyle gerçekleştirilen ve İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu'nun da eşlik ettiği etkinlik kapsamında sosyal medyada tanıtılan Hakkari Cilo Sat Gölleri, Cennet ve Cehennem Vadisi, Buzullar, Berçelan Yaylası, Kaval Şelalesi gibi doğal güzelliklerin büyük beğeni aldığı bildirildi.

- Van'dan giden doğaseverler bölgenin güzelliklerini gezdi

Van Vadi Doğa Sporları Kulübü Derneği üyelerinden oluşan 48 kişilik grup da buzulların bulunduğu dağların eteklerindeki vadide doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Bir yanında metrelerce kar bulunan diğer yanında da çiçeklerin açtığı vadide fotoğraf çeken doğaseverler, botla buzul gölünde gezdi, yağmurluklarla karda kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Dernek Başkanı Ömer Demez, 48 kişilik ekiple Cennet Cehennem Vadisi'nde doğa yürüyüşü yaptıklarını söyledi.

Vadinin buzulları, yüksek rakımlı dağları ve doğal güzellikleriyle insanları kendine hayran bıraktığını anlatan Demez, "Kulübümüze yapılan yoğun talep üzerine doğa yürüyüşünü düzenledik. İki mevsimin aynı anda yaşandığı bir yer. Bu güzelliğin tadını çıkarıyoruz. Botla buzul gölünü gezdik. Buranın eşsiz bir doğası var. Herkesin görmesi gereken bir güzellik." dedi.

Etkinliğe katılan İdris Bal da Hakkari'deki Cennet Cehennem Vadisi'ne geldiklerini belirterek "Burası havası ve doğasıyla muazzam bir yer. Aşağıda farklı, burada farklı bir iklim yaşanıyor. Hakkari için burası büyük bir zenginlik." diye konuştu.

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