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Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği'nden 300 yetim ve engelliye destek

AA

Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği'nden 300 yetim ve engelliye destek

HAKKARİ (AA) - Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği, Kurban Bayramı dolayısıyla kentteki 300 yetim ve engelli çocuğa spor ayakkabı hediye etti.

Dernek başkanı Yavuz Aydoğdu, gönüllü hayırseverlerin desteğiyle her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da engelli ve yetim çocukları unutmadıklarını söyledi.

Coğrafya tanınmaksızın bu tür özel gereksinimli çocukların gezmeleri, eğlenmeleri ve mutlu olmaları için engelsiz yaşam desteklerini gün geçtikçe yükselteceklerini bildiren Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Tohum toprağa engelliler topluma emanettir. İnandığımız yolda yürüyerek tüm engelli kardeşlerimize daima hizmet vereceğiz. Hizmetlerde köprü olmaya devam edeceğiz. Özel gereksinimli çocuklarımızın yüzündeki mutluluk için her zaman ve her yerde hizmet etme sözünü verdik. Beraber güçlüyüz."

Aileler de Aydoğdu ile dernek üyelerine teşekkür etti.

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