Hakkari'de devrilen silindirin altında kalan çocuk kurtarıldı

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'de seyir halindeki silindirin devrilmesi sonucu altında kalan bir çocuk ekiplerce kurtarıldı.

Merkeze bağlı Merzan Mahallesi Gula Züryan mevkisinde Lokman Deniz yönetimindeki silindir devrildi.

Sürücü ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, kendi imkanlarıyla silindirden çıkarken, Rugeş Deniz (13) ise aracın altında kaldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye, AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Rugeş Deniz, Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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