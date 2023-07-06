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        Hakkari'de engellilere akülü tekerlekli sandalye dağıtıldı

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        Giriş: 06.07.2023 - 16:03
        Hakkari'de engellilere akülü tekerlekli sandalye dağıtıldı

        HAKKARİ (AA) - Hakkari Bedensel Engelliler Derneği girişimleriyle ihtiyaç sahibi 4 engelliye akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.

        Dernekte düzenlenen programa katılan Hakkari Valisi İdris Akbıyık, engellilerle sohbet etti, taleplerini dinledi.

        Hakkari Sümbül Engelliler Spor Kulübü Başkanı Tahir Ölmez, Vali Akbıyık'ın programa katılmasının engelliler için anlamlı olduğunu belirtti.

        Dernek olarak bu tür ekipman desteğini yıllardır sürdürdüklerini dile getiren Ölmez, desteklerinden dolayı Akbıyık'a teşekkür etti.

        Törene, Akbıyık'ın eşi Sevim Akbıyık ile engeliler ve aileleri katıldı.

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