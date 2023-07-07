Hakkari Valisi Akbıyık, koruyucu ailelerle bir araya geldi

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valiliği ile Aile ve Sosyal Hizmetleri Müdürlüğünce korucuyu ailelere yönelik program düzenlendi.

Programda koruyucu aile ve çocuklarla bir araya gelen Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, koruyucu aileleri ağırlamaktan mutlu olduklarını belirtti.

Çocukları mutlu yuvalarında yarınlara hazırlayan aileleri tebrik eden Akbıyık, şöyle konuştu:

"Devlet her zaman vatandaşına şefkatle kucak açıyor. Çocuklarımız ise herkesten ve her şeyden önce gelir. Ebette devletimizin imkanları bütün çocuklarımıza bakmaya yeter ama imkanlar ne olursa olsun, sizin çocuklara verdiğiniz sevginin, aile sıcaklığının yerini tutamaz. Şunu da bilmenizi isterim ki devletimiz de bütün gücü ve imkanları ile sizin yanınızdadır ve olmaya devam edecektir. Bu alanda yapılan çalışmalar bir iyilik harekettir. Katkılarından dolayı koruyucu ailelere teşekkür ederim."

Programa, Vali Akbıyık'ın eşi Sevim Akbıyık, Aile ve Sosyal Hizmetleri Müdürü Salih Kaya, koruyucu aileler ve koruyucu aile biriminde çalışan meslek elemanları katıldı.