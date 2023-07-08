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        Hakkari'de sağlık personeline UMKE eğitimi verildi

        AA txt
        Giriş: 08.07.2023 - 14:39
        Hakkari'de sağlık personeline UMKE eğitimi verildi

        HAKKARİ (AA) - Hakkari'de gönüllü sağlık personeline Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) eğitimi verildi.

        Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 3-7 Temmuz tarihleri arasında gönüllü 25 sağlık personeline yönelik 10 günlük teorik ve uygulamalı eğitimi verildi.

        Eğitimin teorik bölümü müdürlüğün eğitim salonunda, uygulama bölümü ise 2 bin 700 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezinde gerçekleştirildi.

        Fiziksel dayanıklılık testlerine tabi tutulan katılımcılar, bütün etapları başarılı bir şekilde tamamlayarak UMKE gönüllüsü olmaya hak kazandı.

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