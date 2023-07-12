Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Kadın Takımı Hakkari'de kamp yapacak

        AA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 21:00
        Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Kadın Takımı Hakkari'de kamp yapacak

        HAKKARİ (AA) - Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Kadınlar Takımı, Avrupa şampiyonası öncesi Temmuz'da kamp yapacak.

        Hakkari Bedensel Engelliler Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Kadınlar Takımı, 8-21 Ağustos'ta Hollanda'da yapılacak Avrupa şampiyonası öncesi Hakkari'de 8 günlük hazırlık kampı yapacak.

        Dernek başkanı Mesut Keskin, desteklerinden dolayı Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kurum müdürleri ve Sümbül Engelliler Derneğine teşekkür etti.

        A Milli Takım Antrenörlerinden Cengiz Çatal ise kentte ilk defa bir milli takım kamp organizasyonuna ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

        Çatal, şunları kaydetti:

        "Kampın planlama sürecinde Valimiz Sayın İdris Akbıyık'ın desteğiyle Milli Eğitim Müdürlüğümüzün, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün, Bedensel Engelliler Derneğimizin ve Sümbül Engelliler Spor Kulübümüzün koordinasyonunda şehrimizde milli takımımızı ağırlayacağız. 14-21 Temmuz Hakkari kampını tamamladıktan sonra İran'ın Tebriz şehrinde İran takımı ile ikili kampa girecek olan millilerimiz, son toplanma kampının ardından Avrupa şampiyonasına katılacak."

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Şemdinli'de denetleme sırasında 45 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        Şemdinli'de denetleme sırasında 45 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        Şarampole devrilen silindirdeki baba ve bir oğlu araçtan atladı, diğer çocuğu yaralandı
        Şarampole devrilen silindirdeki baba ve bir oğlu araçtan atladı, diğer çocuğu yaralandı
        Hakkarililer, yerli bulamayınca 20 bin TL'ye İran'dan çoban getirdi
        Hakkarililer, yerli bulamayınca 20 bin TL'ye İran'dan çoban getirdi
        Cilo Dağları'ndaki festivale, 2 günde 20 bin kişi katıldı
        Cilo Dağları'ndaki festivale, 2 günde 20 bin kişi katıldı
        4 bin 135 rakımlı Cilo Dağları'nda 5'inci festival (2)
        4 bin 135 rakımlı Cilo Dağları'nda 5'inci festival (2)
        4 bin 135 rakımlı Cilo Dağları'nda 5'inci festival
        4 bin 135 rakımlı Cilo Dağları'nda 5'inci festival