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        Iraklı turizm acenteleri Şemdinli'yi gezdi

        AA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 21:41
        Iraklı turizm acenteleri Şemdinli'yi gezdi

        HAKKARİ (AA) - Irak'ın çeşitli kentlerinden turizm müdürlüklerinin yetkilileri ve seyahat acentelerinden oluşan 65 kişilik grup, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı tarafından belediye önünde çiçeklerle karşılanan heyettekiler, ilçe merkezine bağlı Nehri köyünü geçti.

        Köydeki şelale dinlenme tesisi, Seyyid Taha ve Seyyid Abdullah hazretleri türbesini ziyaret eden turizmciler, daha sonra ilçe merkezindeki seyir tepesini gezdi.

        Başkan Saklı, yaptığı açıklamada, daha önce kente sivil toplum kuruluşlarıyla bir toplantı yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Amacımız İran'dan ve Irak'tan Türkiye'ye özellikle Hakkari ve ilçelerine turist taşımaktı. Bugün Irak'tan gelen kafileyi ilçemizde ağırladık ve ilçemizin doğal güzelliklerin gösterdik. Çok mutluyuz. Hem aileyi bağlarımız gelişiyor hem de ekonomik olarak bölgemize katkı sağlıyorlar."

        Turizmciler merkezini bir süre dolaştıkları ilçeden ayrıldı.

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