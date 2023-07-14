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        Hakkari'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 16:29
        Hakkari'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı

        HAKKARİ (AA) - Hakkari Üniversitesince "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla bir program düzenlendi.

        Rektörlük konferans salonunda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kur'an-ı Kerim'in okunduğu program, sinevizyon gösterimi, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapılması ve mevlit ile son buldu.

        Programa, Vali Yardımcısı Halil İbrahim Köroglu, Rektör Prof. Dr Ömer Pakiş, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, akademik ve idari personel katıldı.

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