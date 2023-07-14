Irak'tan gelen turizmciler Yüksekova'yı gezdi
HAKKARİ (AA) - Irak'ın çeşitli kentlerindeki turizm müdürlüklerinin yetkilileri ve seyahat acentelerinin temsilcilerinden oluşan grup Yüksekova ilçesini gezdi.
İki günden bu yana Hakkari ve ilçelerini gezen Irak heyeti, Yüksekova ilçesine gelerek Dağlıca bölgesini gezdi.
Bölgenin turizm potansiyeli hakkında görevlilerden bilgi alan heyettekiler, kendilerine gösterilen ilgiden dolayı ilçe sakinlerine teşekkür etti.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, gazetecilere, kafile ile birlikte Dağlıca bölgesindeki Oramar köyünü gezdiklerini söyledi.
Bölgenin güzelliklerini tanıtmak istediklerini belirten Özgökçe, heyettekilerin ilçe sakinleriyle bir araya geleceğini, temaslarda bulunacaklarını dile getirdi.