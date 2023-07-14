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        Hakkari'de trafik kazasında omurgası kırılan kişi ambulans helikopterle Van'a sevk edildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 21:37
        Hakkari'de trafik kazasında omurgası kırılan kişi ambulans helikopterle Van'a sevk edildi

        HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşanan trafik kazasında omurgası kırılan kişi, ambulans helikopterle Van'a gönderildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, trafik kazasında omurga kırığı oluşan 36 yaşındaki Nurullah Karaköse, Yüksekova Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Karaköse, muayenesini yapan doktorun talebi üzerine, ileri tetkik ve tedavisi için helikopter ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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