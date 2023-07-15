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        Hakkari'de 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 15:54
        Hakkari'de 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

        HAKKARİ (AA) - Hakkari'de 15 Temmuz şehitleri için mevlit programı düzenlendi.

        İl Müftülünce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Merkez Ulu Camide düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        İlahilerin okunduğu, şehitler için duaların edildiği programa Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

        Programın ardından vatandaşlara ikramda bulunuldu.

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