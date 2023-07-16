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        Çukurca'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 01:23
        Çukurca'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

        HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

        İlçe meydanında yapılan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Programda konuşan Kaymakam Hasan Kurt, darbe girişiminde şehit olanlara Allah'tan rahmet diledi.

        Kurt, "Bu ihanet zincirinden her şeyi düşünen, her şeyi inceden inceye planlayanlar tek bir şeyi hesaba katmamışlardı. Bu büyük oyunu kuranlar aziz milletimizin ülkesini ve devletini canı pahasına kuruyacağını, en güçlü savaş araçların karışında göğsünü siper ederek ezanına, bayrağına, meclisine, özgürlüğüne ve vatanına sahip çıkacağını hesap etmemişlerdi." dedi.

        Programa, Belediye Başkanı Ensar Dündar, İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Cankurtaran, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Engin Çağlayan, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı

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