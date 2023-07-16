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        GÜNCELLEME - Hakkari'deki Cilo buzullarında kayıp 4 kişi bulundu, 2'si kurtarıldı, 2'sinin kurtarılması için çalışma sürüyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 15:27
        GÜNCELLEME - Hakkari'deki Cilo buzullarında kayıp 4 kişi bulundu, 2'si kurtarıldı, 2'sinin kurtarılması için çalışma sürüyor

        HAKKARİ (AA) - Hakkari'de Cilo Dağı eteklerindeki buzulların bulunduğu bölgede kaybolan 4 kişiden 2'si bölgedeki ekiplerin çalışması sonucu yaralı kurtarıldı, 2 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

        Hakkari Valisi İdris Akbıyık, AA muhabirine, buzulların bulunduğu bölgeye gezmeye giden 18 doğaseverden 4'ünün kaybolduğu ihbarının yapıldığını söyledi.

        İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, 112 Acil Sağlık, UMKE ve karakol ekiplerinin yönlendirildiğini belirten Akbıyık, Kara Kuvvetleri Komutanlığının da helikopter desteği verdiğini kaydetti.

        Helikopterle bölgeyi havadan incelediğini ifade eden Akbıyık, ekiplerin fedakarca yürüttüğü çalışma sonucu kayıp 4 kişiden 2'sinin yaralı kurtarılarak Yüksekova Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini bildirdi.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirten Akbıyık, yerleri tespit edilen diğer 2 kişinin kurtarılması için çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

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