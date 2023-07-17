Hakkari'de Cilo Buzullarında kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

HAKKARİ (AA) - Hakkari'deki Cilo Buzulları bölgesinde dün meydana gelen kırılma sonucu buz kütlesi altında kalan 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Kent merkezi ile Yüksekova arasında kalan bölgedeki buzullarda zaman geçirirken şelaleye yakın bir noktada yaşanan çökme nedeniyle kaybolan Şırnaklı coğrafya öğretmeni Mehmet Aydın ile Adalet Bakanlığında memur olarak çalışan Hakime Koç'un aranmasına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, Jandarma Arama Kurtarma, Erzurum ile Van'dan gelen AFAD ekipleri, çalışmalarını çökmenin yaşandığı noktada yoğunlaştırdı.

Bölgede dron ile görüntüleme yapılıyor, termal kamera ve diğer ekipmanlarla çalışma yürütülüyor.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel ile bölgede incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Bölgeye gelen Aydın'ın yakınlarına geçmiş olsun dileğinde bulunan Akbıyık, ekiplerle yapılan değerlendirmenin ardından gazetecilere, dün 18 kişilik doğasever grubun gezmek için bölgeye geldiklerini söyledi.

Aralarından dört kişinin ikazlara rağmen şelaleye doğru gittiğini belirten Akbıyık, "Burada 4 bin 168 rakımlı Uludoruk zirvesi de bulunuyor. Bulunduğumuz yer de tahminen 3 bin rakımın üzerinde. Orada şelaleye düşüyorlar. İkisi doğaseverler, köylüler ve AFAD ekiplerini desteğiyle kurtarılıyor. Helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesine gönderildi. Sağlık durumları iyi. Ancak iki vatandaşımız, biri kadın biri erkek kayboluyor ve bulunamıyor. Haber aldığımız saatten itibaren AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE, Polis Özel Harekat ekipleri, burada dağcılıkla ilgili derneklerden destek alarak arama çalışmalarına başlandı." dedi.

Ekiplerin görüntüleme cihazları ve AFAD'ın elindeki tüm cihaz ve teknikleri kullanarak çalışma yürüttüklerini anlatan Akbıyık, şunları kaydetti:

"Ancak şelalenin yanındaki buzulun altına girdikleri düşünülüyor. Orada akıntı, buzullar ve kırılmalar var. Dün bir noktada 3 santimetrelik bir açık vardı. O açık bugün sabah 30'du, şimdi ise 60 santimetreye çıkmış. Yani arama kurtarma çalışmalarında da çok büyük riskler barındırıyor. Erzurum'dan AFAD, Van'dan da uzman ekiplerimiz, dağcılar ve dalgıçlarımız geldi. Maalesef şu ana kadar bir sonuç alamadık. İstanbul, Bursa ve Sakarya'dan da buzullarda tecrübesi olan, bu işin teknik uzmanları AFAD başkanlığımızın koordinesinde buraya intikal ediyorlar. Onların desteğiyle bir an önce kayıp vatandaşlarımızı bulmayı arzuluyoruz. Üzgünüz. Aileleri geçmiş olsun diyoruz. İnşallah hep beraber bulacağız. Dün arama kurtarmaya gelen jandarma ve AFAD ekiplerimiz buzulların altına dalış yaptı. 4 dakikada hipotermi tehlikesi yaşadılar. Arkadaşlarla dün akşam toplantı yaptık, şimdi de bugünün değerlendirmesini yaptık."