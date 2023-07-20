Hakkari'de çöp toplama alanları yeşil alana dönüştürülüyor

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de Entegre Katı Atık Tesisi inşaatının yüzde 95'inin tamamlanmasıyla kentteki çöp toplama alanları yeşil alana dönüştürülmeye başlandı.

Avrupa Birliği (AB), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İl Özel İdaresi Katı Atık Yönetim Birliği ve Hakkari'deki belediyelerce finanse edilen Akçalı-Bağışlı köyleri arasındaki 43,4 hektarlık alana inşa edilen tesiste çalışmalar bitme noktasına geldi.

İl ve ilçelerindeki çöp depolama alanları, özel malzemelerle kapatılarak yeşil alana dönüştürülüyor.

Çukurca Belediye Başkanı ve Katı Atık Yönetim Birliği Başkanı Ensar Dündar, Hakkari Entegre Katı Atık Tesisi inşaatının yüzde 95'nin tamamlandığını ve kısa bir sürede açılışının yapılacağını söyledi.

Tesisle ilin çöp sorununun çözüme kavuşturulacağını belirten Dündar şöyle konuştu:

"Tesisimiz 30 yıl boyunca ilimize hizmet edecek. İlimize şimdiden hayırlı olsun. Projenin bu aşamaya gelmesinde emeği olan herkese teşekkür ederim. Çevrenin korunması noktasında herkesin görev ve sorumluluk üstlenmesi gerekiyor."

Hakkari Katı Atık Birliği Müdürü Çevre Mühendisi Mesrur Demir de Çukurca kara yolundaki üzeri kapatılan çöp toplama alanında incelemede bulundu.