Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Kadın Takımı, hazırlıklarını Hakkari'de sürdürdü
HAKKARİ (AA) - Hollanda'da Ağustos ayında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını Hakkari'de sürdüren Tekerlekli Sandalye A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sümbül Engelliler takımıyla hazırlık maçı yaptı.
Kapalı spor salonundaki müsabakayı Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Özel Harekat Şube Müdürü Recep Korhan Gürel, Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Mesut Keskin ve sporseverler izledi.
Maçın ardından iki takım sporcularını tebrik eden Akbıyık, milli takımı kentte ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek başarı diledi.
Organizasyona katkı sunan kurum ve ilgililere plaket verildi.