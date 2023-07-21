Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Kadın Takımı, hazırlıklarını Hakkari'de sürdürdü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 09:57
        Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Kadın Takımı, hazırlıklarını Hakkari'de sürdürdü

        HAKKARİ (AA) - Hollanda'da Ağustos ayında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını Hakkari'de sürdüren Tekerlekli Sandalye A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sümbül Engelliler takımıyla hazırlık maçı yaptı.

        Kapalı spor salonundaki müsabakayı Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Özel Harekat Şube Müdürü Recep Korhan Gürel, Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Mesut Keskin ve sporseverler izledi.

        Maçın ardından iki takım sporcularını tebrik eden Akbıyık, milli takımı kentte ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek başarı diledi.

        Organizasyona katkı sunan kurum ve ilgililere plaket verildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Resmi Gazete'de 'kur korumalı mevduat' kararı
        Resmi Gazete'de 'kur korumalı mevduat' kararı
        Yol isteyen taksiye çarptı! Sürücüyü darp etti
        Yol isteyen taksiye çarptı! Sürücüyü darp etti
        Sultanlar'ın asi ruhu: Ebrar Karakurt!
        Sultanlar'ın asi ruhu: Ebrar Karakurt!
        Düzenlemeye aykırı ilan sayısı 7 bine geriledi
        Düzenlemeye aykırı ilan sayısı 7 bine geriledi
        Mert Müldür derbisi!
        Mert Müldür derbisi!
        Sıcaktan bunalanlar sahilde sabahladı
        Sıcaktan bunalanlar sahilde sabahladı
        Netflix'in abone sayısı, şifre paylaşımının sona ermesiyle 'sıçradı'
        Netflix'in abone sayısı, şifre paylaşımının sona ermesiyle 'sıçradı'
        Romantik Ahmet
        Romantik Ahmet
        Kasap kira derdinde!
        Kasap kira derdinde!
        Arjantin'den flaş iddia: Rakip çıktı!
        Arjantin'den flaş iddia: Rakip çıktı!
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Patlama anı böyle kaydedildi!
        Patlama anı böyle kaydedildi!
        Bursa'da feci kazada acı tesadüf: 1 ölü
        Bursa'da feci kazada acı tesadüf: 1 ölü
        Gönderme yapmamış
        Gönderme yapmamış
        Amsterdam'da büyük yolcu gemileri yasaklandı
        Amsterdam'da büyük yolcu gemileri yasaklandı
        Kılıçdaroğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Kılıçdaroğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Sıcak hava uyarısı! Mevsim normallerinin üzerinde
        Sıcak hava uyarısı! Mevsim normallerinin üzerinde
        İşsizlik Fonu pandemi şokunu atlattı
        İşsizlik Fonu pandemi şokunu atlattı
        BTK'dan Twitter'a reklam yasağı
        BTK'dan Twitter'a reklam yasağı
        Son yılların en büyük arkeolojik keşfi: Sultanahmet’te 1500 yaşında ve sapasağlam kalmış bir Bizans yapısı bulundu
        Son yılların en büyük arkeolojik keşfi: Sultanahmet’te 1500 yaşında ve sapasağlam kalmış bir Bizans yapısı bulundu

        Benzer Haberler

        Hakkari´de kırılan buzulların arasında kaybolan 2 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı (4)
        Hakkari´de kırılan buzulların arasında kaybolan 2 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı (4)
        Hakkari´de kırılan buzulların arasında kaybolan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı (3)
        Hakkari´de kırılan buzulların arasında kaybolan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı (3)
        Hakkari´de kırılan buzulların arasında kaybolan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı (2)
        Hakkari´de kırılan buzulların arasında kaybolan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı (2)
        Kayıp 2 kişi için buzul ve mağaralarda tecrübeli 12 kişilik ekip de bölgeye gönderildi
        Kayıp 2 kişi için buzul ve mağaralarda tecrübeli 12 kişilik ekip de bölgeye gönderildi
        Kırılan buzulların arasına düşüp kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı (3)
        Kırılan buzulların arasına düşüp kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı (3)
        Cilo-Sat Dağları'nda kırılan buzulların arasına düşen 2 kişi kurtarıldı, 2 kişi aranıyor (5)
        Cilo-Sat Dağları'nda kırılan buzulların arasına düşen 2 kişi kurtarıldı, 2 kişi aranıyor (5)