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        Yüksekova'da kök boyama geleneği sürdürülüyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 18:42
        Yüksekova'da kök boyama geleneği sürdürülüyor

        HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kök boyama geleneği sürüyor.

        Halk Eğitim Merkezi müdürlüğünce geleneksel kök boyamanın sürdürülmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda Karlı köyünde usta öğretici Arife Gemicioğlu, kök boyama tekniği kullanarak ip hazırlıyor.

        Halk Eğitim merkezi Müdürü Kenan Canan, yaptığı açıklamada, kök boyama geleneğini yaşatmak için çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

        Kırsal kesimde hayvancılıkla uğraşan vatandaşların koyun yünü üretimine katılması gerektiğini ifade eden Canan, "Koyun kırkma zamanında köyleri dolaştığımızda eskiden üretimin çeşitli aşamasında kullanılan yünlerin günümüzde ne yazık ki yakıldığını görüyoruz. Yünlerin yakılmadan tekrardan ekonomiye katılması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun içinde sivil toplum kuruluşları ve diğer kamu kurumlarımızla olan iletişimlerimiz devam ediyor. En kısa zamanda bu konuda gerekli mercilere projelerimizi sunacağız." diye konuştu.

        Topladıkları bitki köklerini tencerede kaynattıklarını anlatan Gemicioğlu da "Kökleri kaynattığımız tencerelere ipleri koyuyoruz. Belli bir süre sonra ipleri tencereden çıkartıp kurutmak için ayrı alana asıyoruz. Sonrasında yöremize ait kilimlerin dokumasında kullanıyoruz." dedi.

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