Hakkari'de Uludoruk tırmanışını tamamlayan dağcılara katılım belgesi verildi

HAKKARİ (AA) - Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından Hakkari'de düzenlenen organizasyonda 4 bin 135 rakımlı Uludoruk tırmanışına katılan dağcılara katılım belgesi verildi.

Faaliyet kapsamında Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, ülkenin dört bir yanından dağcıları kentte ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Kentin; huzurun, dağcılığın, sporun ve festivallerin adresi olma yolunda ilerlediğini belirten Akbıyık, "İlk onda beşe yakın dağımız var. İnşallah bu potansiyeli hem Hakkari hem de ülke olarak ekonomimize kazandırırız, değerlendiririz. Hakkari her gün gelişiyor. Artık dağlarında terör yok. Gençler eğitimle, sporla, sağlıkla, kültürle, festivallerle, yarışmalarla ilgileniyor. Yılda üç festival yapıyoruz. Bu festivallere binlerce insan katılıyor. Kentimiz artık dünyanın değişik yerlerinden insanların ilgilisi çekiyor. Bütün dağcılarımızı, sporseverleri, doğaseverleri Hakkari'mize bekliyoruz." dedi.

TDF Başkanı Ersan Başar da zirve tırmanışını başarılı şekilde bitirip kent merkezine döndüklerini belirtti.

Kentin, Türk dağcılığı açısından önemli bir bölge olduğunu aktaran Başar, "1930-40'larda, 1954'te yapılan önemli tırmanışlar var. Belli bir süre bu tırmanışlar kesildikten sonra şu günlerde huzur ortamında Hakkari'de güzel bir tırmanış gerçekleştirildi. Ülkemizin dört bir noktasından gelen dağcılarımız, kentteki dağcılarımızla birlikte zirveye ulaştı. Bugün Hakkari'de olmak belki tekrar bir şeylerin başlangıcı. TDF olarak kentte eğitim kampları açmak için bir takım planlamalar yaptık." diye konuştu.

Tırmanış gerçekleştiren Tunç Fındık da kentteki dağların bölgedeki en güzel dağlık arazi olduğunu vurgulayarak, "Bu yüzden buradayım. Yine geleceğiz arkadaşlarımızla birlikte. Bu dağlık coğrafyada tırmanmak, dünyanın birçok yerinde tırmanmış olan benim için sıra dışı bir deneyim." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Fındık'a plaket ve başarı belgesi, diğer dağcılara da katılım belgesi takdim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım'ın da katıldığı program müzik dinletisiyle son buldu.