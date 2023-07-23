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        Hakkari'de 5 bin çocuğa yüzme eğitimi verilecek

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 11:12
        Hakkari'de 5 bin çocuğa yüzme eğitimi verilecek

        HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMANCI - Gençlik ve Spor Bakanlığının yatırımlarıyla son yıllarda birçok tesisin yapıldığı Hakkari'de uygulanan projelerle her yıl binlerce çocuk farklı spor branşlarıyla buluşturuluyor.

        Deniz seviyesinden 1720 metre yükseklikte bulunan, ilçe ve beldelere de yapılan tesislerle birlikte daha çok çocuğa farklı branşlarda spor eğitimi verilmesi hedeflenen Hakkari'de yaz kursları ilgi görüyor. Futbol, basketbol, voleybol, kick boks, muaythai, güreş, masa tenisi ve badminton gibi branşlarda açılan kurslara kayıt yaptıran çocuk ve gençler, aldıkları eğitimlerle geleceğe hazırlanıyor.

        Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında Pehlivan Mahallesi'ndeki yarı olimpik havuzda açılan kurs sayesinde kentteki çocuklar ve gençler, yüzme öğrenme imkanı buluyor.

        Valiliğin desteğiyle şu ana kadar 15 bin çocuğa yüzme eğitimi verilirken, ilçelere kazandırılan yüzme havuzlarının da faaliyete girmesiyle daha çok çocuğa ulaşılacak.

        - "Bu sene dört ilçemizdeki kapalı yarı olimpik yüzme havuzlarımız da faaliyete girdi"

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanlığı spor okulları kapsamında kent genelinde yaz aylarında 25 farklı branşta eğitim verildiğini söyledi.

        "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında kent merkezindeki yüzme havuzunda şu ana kadar 15 bin çocuğa yüzme eğitimi verildiğini belirten Yıldırım, "Bu sene dört ilçemizdeki kapalı yarı olimpik yüzme havuzlarımız da faaliyete girdi. Bunları da yaz spor okullarına açtık. 4 Temmuz'da sezonu açtık. 15 günlük süreçte bin öğrencimize yüzme eğitimi verdik. Hedefimiz yaz tatilinde en az 5 bin çocuk ve gence yüzmeyi öğretmek. Öğrencilere sadece yüzme öğretmiyoruz. Tesislerimizde kışın tekerlekli kayaktaki öğrencilerimizi yazın patene alıyoruz. Çocuklarımızı basketbola, voleybola, masa tenisine alıyoruz." dedi.

        Ulaşabildikleri kadar çocuk ve gence ulaşıp temel düzeyde spor eğitimi verdiklerini aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

        "Son 5 yılda 70 bin öğrencimize, devletimizin imkanlarını kullanarak ücretsiz kayak eğitimi verdik. Yaz, kış farklı projeler çerçevesinde çocuklarımıza ulaşıyoruz. Türkiye'de en genç nüfusa sahip illerin başında geliyoruz. Dinamik bir nüfusumuz var. Son yıllarda kentte yapılan spor tesislerinin meyvelerini almaya başladık. Şu anda 70'in üzerinde tesisimiz var. İlçelerde, beldelerde, merkezde her yerde tesislerimiz var. Bu tesislerle birlikte antrenör konusunda iyi bir insan kaynağı da oluşturduk. Bu sayede spora yönelenlerin sayısı inanılmaz şekilde artış gösterdi. Coğrafyamız doğa sporları için inanılmaz bir güzelliğe sahip. Dağcılık, rafting, yamaç paraşütü, dağ bisikleti gibi branşlarda yapılabiliyor. İlimiz kış ve doğa sporlarının merkezi haline geldi. Biz artık dağlarımızda adrenalin tutkunlarına ev sahipliği yapıyoruz."

        - "Milli takıma da sporcu yetiştirmeye çalışıyoruz"

        Antrenör Mahir İdem de 5-18 yaş aralığındaki çocukları yüzmeyle buluşturduklarını ifade ederek, "Temel eğitim dersleri veriyoruz. Çocuklar isterse onlara stil öğretiyoruz ve yarışlara hazırlıyoruz. Burada başarılı sporcular da çıkıyor. Milli takıma da sporcu yetiştirmeye çalışıyoruz. Haftada 320'ye yakın öğrenci geliyor. Eğitim alan çocuklar yüzme öğreniyor." diye konuştu.

        11 yaşındaki Armin Kayra da yaz tatilinde yüzme ve voleybol kursuna gittiğini dile getirerek, "İki haftadır yüzme kursuna geliyorum. Önce bize nasıl yüzeceğimizi öğretiyorlar. Eğitimden sonra da serbest bırakıyorlar. Biz de eğleniyoruz. Burada yeni arkadaşlar edindim. Tatil güzel geçiyor. Yüzmeden daha çok keyif alıyorum." dedi.

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