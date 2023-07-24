Hakkari'de yılanın ısırdığı kişi ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Derecik ilçesinde yılan ısırması sonucu yaralanan kişi ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçenin Suçıktı mezrasında 40 yaşındaki Serhan E'yi ahırına yakın bir noktada yılan ısırdı.
Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Serhan E'yi ambulansla Derecik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Serhan E, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.