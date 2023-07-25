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        Hakkari Valisi İdris Akbıyık, basın mensuplarıyla bir araya geldi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 15:17
        Hakkari Valisi İdris Akbıyık, basın mensuplarıyla bir araya geldi

        HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentte görev yapan basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı.

        Kentte bir kafede düzenlenen programda basın mensuplarıyla bir araya gelen Akbıyık, kentin her alanda gelişmesi için çaba gösterdiklerini belirtti.

        Yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler veren Akbıyık, basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını tebrik etti.

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