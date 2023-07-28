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        Hakkari'de ücretsiz etüt merkezinden yararlanan 52 öğrenci, YKS'de yüksek puan aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 12:21
        Hakkari'de ücretsiz etüt merkezinden yararlanan 52 öğrenci, YKS'de yüksek puan aldı

        HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sınavlara hazırlanan öğrencilere ücretsiz etüt imkanı sağlandı.

        İlçede yaşayan hayırsever iş insanı Cahit Atmaca, dershaneye kayıt yapacak imkanı olmayan öğrenciler için bir iş yerinde etüt merkezi açtı.

        172 öğrencinin faydalandığı merkezde, ücretsiz kaynak desteğinde bulunulan 52 öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) yüksek puan almayı başardı.

        Öğrencilerden Nazlı Ak, AA muhabirine, bir yıl boyunca etüt merkezinden ücretsiz yararlandığını söyledi.

        Ak, "YKS'de 402 puan aldım. Türkiye sözel sıralamasında 19 bin 365'inci sırada yer alıyorum. Hedefim Trakya Üniversitesinde özel eğitim öğretmenliği bölümü okumak. Başarımda Atmaca Ailesi'nin büyük emeği var." dedi.

        Öğrencilerden Bahar Güder ise YKS'de 460 puan alarak il ikincisi olduğunu belirterek, "Hayırsever bir iş adamının desteğiyle çalışmalarıma devam ettim. Evde çalışma imkanım yoktu. Yıl boyunca etüt merkezinde hazırlandım. Elde ettiğim sıralama neticesinde Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümüne yerleşiyorum." ifadelerini kullandı.

        YKS'de 404 puan almayı başaran Melek Atalay da "Ekimden beri ders çalışıyorum. Dershaneye para ödemeden sınava hazırlandım. Bize bu konuda desteklerini esirgemeyen hayırsever iş adamına çok teşekkür ediyorum. Hedefim olan hukuk fakültesine yerleşiyorum. Bu benim için çok önemli." diye konuştu.

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