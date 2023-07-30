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        Güvenlik güçleri, şehit Bedirhan bebeğin isminin yaşatıldığı üs bölgesinde nöbette

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 14:31
        Güvenlik güçleri, şehit Bedirhan bebeğin isminin yaşatıldığı üs bölgesinde nöbette

        HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde güvenlik güçleri, 5 yıl önce PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu annesi Nurcan Karakaya ile şehit düşen 10 aylık Bedirhan bebeğin adının verildiği üs bölgesinde vatan nöbeti tutuyor.

        Bölgede yürütülen başarılı operasyonlarla huzur ve güven ortamının sağlandığı Hakkari'de, güvenlik güçleri hem merkezde hem de kırsalda terörle mücadele faaliyetlerini sürdürüyor.

        İran ve Irak'a sınırı olan kentte terörün yanı sıra kaçakçılık, düzensiz göç ve uyuşturucuyla da etkin mücadele eden güvenlik güçleri, teknolojinin tüm imkanlarının kullanıldığı üs bölgelerinde sorumluluk sahalarını 7 gün 24 saat kontrol altında tutuyor.

        Yüksekova ilçesinde, 31 Temmuz 2018'de Kalana Üs Bölgesi'nde görevli babasını ziyaret ettikten sonra dönüş yolunda, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu annesiyle şehit olan 10 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya'nın isminin verildiği "Şehit Bebek M. Bedirhan Karakaya Üs Bölgesi" de terörle mücadelede en kritik noktalardan biri oldu.

        Şehit bebeğin babasının da daha önce görev yaptığı 2 bin 608 rakımlı üs bölgesinde görevli jandarma personeli, özel harekat polisleri ve güvenlik korucuları, zorlu doğa ve iklim şartlarına rağmen bölgenin terörden arındırılmasında önemli rol oynadı.

        Gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla aralarında İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde yer alanlarında bulunduğu birçok teröristi etkisiz hale getiren güvenlik güçleri, sığınak, barınak, depo ve mağaraları da imha etti.

        Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla huzurun sağlandığı Hakkari, son yıllarda festivallerin yapıldığı, yasaklı alanların turizme kazandırıldığı, doğaseverlerin en çok tercih ettiği yerlerden biri haline geldi.

        - Saldırının failleri etkisiz hale getirildi

        İlçe kırsalına 30 Haziran 2020'de operasyon düzenleyen jandarma komando timleri, 10 aylık bebek ile annesinin şehit edilmesi olayının faillerinden olan ve Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride yer alan sözde Mirgezer grubu sorumlusu "Partizan" kod adlı Adil Akyürek'i ölü ele geçirmişti.

        İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince 11 Mayıs 2019'da Yüksekova'da düzenlenen operasyonda da olayın faillerinden "Azat" kod adlı terörist Metin Daşdemir ve "Serhildan Gever" kod adlı Yavuz Bozkurt yakalandı, saldırıyı gerçekleştirdiği parmak izinden tespit edilen terörist Evin Sevim ise Diyarbakır'da gözaltına alındı.

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