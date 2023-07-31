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        Hakkari'de psikososyal destek ekiplerine teşekkür belgesi verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 17:04
        Hakkari'de psikososyal destek ekiplerine teşekkür belgesi verildi

        HAKKARİ (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından psikososyal destek çalışması yürüten Aile ve Sosyal Hizmetler Hakkari İl Müdürlüğü personeline teşekkür belgesi verildi.

        İl Müdürlüğünde düzenlenen törene, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerdeki psikososyal destek çalışmalarında görev alan personel ve idareciler katıldı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın gönderdiği belgeler, İl Müdürü Salih Kaya tarafından çalışanlara takdim edildi.

        Kaya, teşekkür belgesinin, çalışanların motivasyonunu artırdığını söyledi

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