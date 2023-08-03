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        Hakkari Milli Eğitim Müdürü Gür, kentteki YKS sonuçlarını değerlendirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 12:48
        Hakkari Milli Eğitim Müdürü Gür, kentteki YKS sonuçlarını değerlendirdi

        HAKKARİ (AA) - Hakkari Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hakkari Belediyesi bünyesinde açılan kursların Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YSK), giren öğrencilerin başarısına katkı sağladığını belirtti.

        Hakkari'nin her alanda olduğu gibi eğitim alanında da geliştiğini söyleyen Gür, yapılan çalışmaların karşılığını almaya başladıklarını ifade etti.

        Her yıl kentte sınava gören öğrencilerin başarı oranının arttığını anlatan Gür, şöyle konuştu:

        "Halk Eğitimi Merkezi ile Hakkari Belediyesiyle ortak yürüttüğümüz dershane çalışması etkili oldu. Bu yıl özelikle ilk 30 binin içinde 127 öğrencimiz yer aldı. Bunların 37'si tıp fakültesine gidebilecek öğrenciler. Bunu çok önemli buluyorum. Geçen yıl bu sayı 26, 2021'de 19, 2020'de 4 olarak gerçekleşti. 2019'da hiç yoktu. Buradan baktığımızda 127 kişi olması bizler içi çok iyi bir rakam. Hakkari, eğitim camiası olarak çocuklarımızın çıktığı her yolculukta ihtiyaçları olduğu zaman yanlarında olacağız. Etüt merkezi kurarak gece geç saatlere kadar ders çalışabilecekleri alanlar sunduk. Öğretmenlerimiz hepsiyle yakından ilgilendi."

        Destekleme ve Yetiştirme Kurs Merkezinde giden Rengin Gür ise YKS'de 424 puan alarak sözel bölümde ilk 7 bine girdiğini söyledi.

        Verimli çalışarak öğretmenlerinin de desteğiyle bu başarıyı elde ettiğini dile getiren Gür, "Her şeyden önce insanın kendine inanması ve güvenmesi gerekiyor. Ailemin, Halk Eğitimi Merkezindeki öğretmelerimizin büyük desteği oldu. Bize bu imkanı sağlayan Valimize, Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ederim. Bize verilen emek ve destek sayesinde bu başarıyı sağladık." dedi.

        Öğrencilerden Sozdar Ödek ise YKS'de 426 puanla ilk 6 bine girdiğini bildirerek, "Öğrencilere düzenli çalışmalarını öneriyorum. Çalışmaya kesinlikle ara vermemeleri gerekiyor. Kursta hocalarımız ve müdürümüz bizlerle çok iyi ilgilindirler." dedi.

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