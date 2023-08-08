Hakkari'de tarihi eser niteliğinde para ve takılar ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir evde tarihi eser niteliğinde para, takı ve 3 dedektör ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, dün ilçedeki bir evde yapılan aramada, üç metal para, 4 metal obje, 2 yüzük, bilezik, 5 metal kemer parçası ve 3 dedektör ele geçirildi.