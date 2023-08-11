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        Manisalı öğretmen yaz tatilinde de Hakkari'deki öğrencilerini sınava hazırlıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 11:01
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        Manisalı öğretmen yaz tatilinde de Hakkari'deki öğrencilerini sınava hazırlıyor
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        HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMANCI - Hakkari'de görev yapan Türkçe öğretmeni Çağlar Gülgen, yaz tatilinde kentten ayrılmayarak hem idarecilik yapıyor hem de gelecek yılki Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan öğrencilere ders veriyor.

        Dağgöl Mahallesi'ndeki Şehit Selahattin İlk ve Ortaokulu'na 5 yıl önce atanan Manisalı Gülgen, meslektaşlarıyla öğrencilerini geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için çaba gösteriyor.

        Tayin hakkı olmasına rağmen kentten ayrılmayı tercih etmeyen 29 yaşındaki Gülgen, yaz tatilinde hem müdür yardımcılığı görevini yürütüyor hem de destekleme ve yetiştirme kursunda ders anlatıyor.

        8. sınıfa giden öğrencilerin gelecek yıl yapılacak sınavı kazanmasında pay sahibi olmak isteyen Gülgen, AA muhabirine, kenti sevdiği için ayrılmadığını, öğrencileri için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu söyledi.

        Hakkari'deki öğrencilerin diğer illerdeki öğrencilerle yarışabilecek düzeye gelmesini sağlamaya çalıştığını anlatan Gülgen, "Öğrencilerime bir şeyler vermek istiyorum. Bu yüzden burada kalmayı tercih ediyorum. Öğretmenlik gönül işidir. Severek yapmıyorsan karşındakine bir şey veremezsin. Öğrencilerimle çok iyi iletişim kuruyorum. Onlar beni seviyor, ben de onları seviyorum. Bu işin esas kısmı gönüllülük boyutudur." diye konuştu.

        - "Öğrencilerimiz en iyi yerleri hak ediyor"

        Yaz tatilinde memleketine gitmediğini, LGS'de Türkçe başarısının yüksek olması için çaba sarf ettiğini belirten Gülgen, şunları kaydetti:

        "Bunun için de yaz kursunu çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Haftanın 5 günü okuldayım. Aynı zamanda idarecilik de yapıyorum. Kursları takip ediyorum. Öğrencilerimiz bu kursların öneminin farkındalar. Yaz okuluna gelen öğrencilerin başarılarının artacağına inanıyorum. Ne kadar emek verirsen o kadar karşılığını alırsın. Bu sıcakta burada olmak kolay değil. Öğrencilerimiz en iyi yerleri hak ediyorlar. Uzun yıllar burada kalmayı düşünüyorum."

        Gülgen, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün öğrenciler için her türlü imkanı sağladığını, bu sayede eğitimdeki başarının her yıl arttığını aktardı.

        13 yaşındaki Avşin Nur Erçel de 8. sınıf konularına hazırlandıklarını dile getirerek, "Kursa gelerek ders görüyoruz. Konu özetlerine bakıyoruz, soru çözüyoruz. Yaz tatilini ders çalışarak değerlendiriyoruz. Öğretmenimiz çok iyi ders anlatıyor. Sorularda da yardımcı oluyor. Dersler güzel ve eğlenceli geçiyor." dedi.

        Öğrencilerden Davut Durma da kursların verimli geçtiğini söyleyerek öğretmenlerine teşekkür etti.

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