Hakkari Valisi Akbıyık'a veda programı düzenlendi

HAKKARİ (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Muğla'ya atanan, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık için veda programı düzenlendi.

Öğretmenevinde düzenlenen programda konuşan Akbıyık, gönlünün her zaman Hakkari ve kent sakinlerinin ile beraber olacağını söyledi.

Kente ilk geldiğinde bu kadar derin bağlar kurabileceğini tahmin etmediğini belirten Akbıyık, "Cennet vatanımızın her karış toprağı şüphesiz ki kutsaldır ve her birimize büyük bir titizlikle korumak üzere emanettir. Valilik ve devamında Belediye Başkan Vekili olarak, Hakkari'mizde benden önceki kıymetli meslektaşlarımdan devraldığım bu emanete 'halka hizmet hakka hizmettir' ve 'yaratılanı sev yaratandan ötürü' düsturlarını benimseyerek Hakkari'ye hizmet etmeye çalıştım." dedi.

Kahraman şehitlerin yakınları ve gaziler başta olmak üzere yetimlere, öksüzlere ve dar gelirli vatandaşlara, devletin vefa, şefkat ve merhamet yüzünü göstermenin gayreti içerinde olduklarını ifade eden Akbıyık, şunları kaydetti:

"Şehrimizde bulunan herkesin yaşam kalitesini artıracak, her bir ferdinin güven içerisinde yaşamasını ve daha çok gülümsemesini sağlayacak hizmetler sunmaya çalıştık. Çünkü bizler, huzurun ve bereketin bu gülümsemelerde olduğunu biliyoruz. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor ve onlara ne kadar minnettar olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum. İlimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak yürütülen iş birliği neticesinde hükümetimizin sağladığı kaynakları, etkin ve verimli bir şekilde kullanarak, vatandaşlarımıza her alanda iyi ve kaliteli hizmet sunmaya çalıştık."

Konuşmaların ardından Akbıyık, masaları gezerek vedalaştı, helallik istedi.