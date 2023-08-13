Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Hakkari Rafting Takımı, Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 18:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari Rafting Takımı, Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        HAKKARİ (AA) - Hakkari'de kurulan rafting takımı, 15-17 Ağustos'ta Tunceli'de düzenlenecek Anadolu Yıldızları Türkiye Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdürüyor.

        Gençlik ve Spor Bakanlığının "Anadolu Yıldızlar Ligi" (ANALİG) Projesi kapsamında rafting takımı sporcuları, Tunceli'de 3 gün sürecek şampiyonada başarılı olmak için Zap Suyu'nda kürek çekiyor.

        Antrenör Selçuk Tunç ve Ramazan İlhan'ın gözetiminde çalışan sporculara, nehir güvenliği, yarışma kuralları gibi konularda uygulamalı bilgiler aktarılıyor.

        Sporculardan Dilek Erip, Anadolu Yıldızları Türkiye Şampiyonası'nda birinci olmayı hedeflediklerini aktardı.

        Dilek Erip, "Yaklaşık 4 yıldır raftingle uğraşıyorum. Yarışmada ilimizi temsil edeceğiz. Günde 4 saat antrenman yapıyoruz. İlimize madalyayla dönmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gerginlikte doktor güvenlik eşliğinde odasından çıkarıldı
        Gerginlikte doktor güvenlik eşliğinde odasından çıkarıldı
        Boşanma aşamasındaki eşini bacağından vurdu!
        Boşanma aşamasındaki eşini bacağından vurdu!
        Fenerbahçe, Fred'i açıkladı!
        Fenerbahçe, Fred'i açıkladı!
        Yüksek sıcaklar geri döndü! Adana ateş gibi
        Yüksek sıcaklar geri döndü! Adana ateş gibi
        Beşiktaş'ta stoper harekatı!
        Beşiktaş'ta stoper harekatı!
        Deprem değil rüzgar bile sallıyor!
        Deprem değil rüzgar bile sallıyor!
        Depremden sonra artan radon gazı seviyesinde yeni gelişme!
        Depremden sonra artan radon gazı seviyesinde yeni gelişme!
        Havayolları rekor kâra nasıl uçtu?
        Havayolları rekor kâra nasıl uçtu?
        Beşiktaş'ta Talisca bombası!
        Beşiktaş'ta Talisca bombası!
        İki polis fırında işçi kılığına girerek seri katili yakaladı!
        İki polis fırında işçi kılığına girerek seri katili yakaladı!
        "Okan Buruk açıklasın"
        "Okan Buruk açıklasın"
        Meteoroloji'nden Marmara için fırtına uyarısı!
        Meteoroloji'nden Marmara için fırtına uyarısı!
        'Vuvuzela' çetesine 'Safari' operasyonu!
        'Vuvuzela' çetesine 'Safari' operasyonu!
        Üst düzey alarm
        Üst düzey alarm
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i
        "Karateyi sevdirmek için oyuncu oldum"
        "Karateyi sevdirmek için oyuncu oldum"
        Sıcaklarda risk artıyor! Salmonella bakterisine dikkat!
        Sıcaklarda risk artıyor! Salmonella bakterisine dikkat!
        Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması
        Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması
        Gladyatör temalı dövüş
        Gladyatör temalı dövüş
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Hakkari Valisi Akbıyık'a veda programı düzenlendi
        Hakkari Valisi Akbıyık'a veda programı düzenlendi
        Hakkari'de sıcaktan bunalan vatandaşlar havuzda serinliyor
        Hakkari'de sıcaktan bunalan vatandaşlar havuzda serinliyor
        Milli Eğitim, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet'e 13 bin metrekare arsa bağışladı
        Milli Eğitim, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet'e 13 bin metrekare arsa bağışladı
        Tanımadığı kişilerin resmini çiziyor, hediye ederken video çekip sosyal med...
        Tanımadığı kişilerin resmini çiziyor, hediye ederken video çekip sosyal med...
        Manisalı öğretmen yaz tatilinde de Hakkari'deki öğrencilerini sınava hazırl...
        Manisalı öğretmen yaz tatilinde de Hakkari'deki öğrencilerini sınava hazırl...
        Hakkari'de 16 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Hakkari'de 16 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi