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        Derecik'te gençlik liderleri ve gönüllüler, çocukları sevindirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 13:38
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        Derecik'te gençlik liderleri ve gönüllüler, çocukları sevindirdi
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        HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Derecik ilçesinde gençlik liderleri ve gönüllü gençler "Sokaklara Sevgi Tohumu Ekiyoruz" projesi kapsamında çocuklarla bir araya geldi.

        Derecik Gençlik Merkezi gönüllüleri, köy ve mahalleleri gezerek çocuklarla oyunlar aynı, bisiklet, tablet, forma ve oyuncak dağıttı.

        Gençlik merkezi görevlilerinden Haşim Karadeniz, projeyle her çocuğun yüreğine dokunmayı ve onları mutlu etmeyi amaçladıklarını söyledi.

        Köy ve mezraları gezerek çocuklarla bir araya geldiklerini anlatan Karadeniz, "Çocuklarla bir araya geliyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Şimdiye kadar 500 çocuğa hediyeler dağıttık." dedi.

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