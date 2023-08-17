Hakkari'de mobil ekipler, dezavantajlı çocuklar için sahada çalışma yürütüyor

HAKKARİ (AA) - Hakkari Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan mobil ekipler, kent merkezi, Yüksekova ve Şemdinli'de risk altındaki çocuklara yönelik tespit ve koruma çalışması yürütüyor.

Kentte, "Çocuklar Güvende Programı" kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Yüksekova ve Şemdinli Sosyal Hizmet Merkezlerinde görevli psikolog, sosyolog ve sosyal hizmet uzmanlarının yer aldığı "mobil çocuk ekipleri" oluşturuldu.

İl merkezi ve ilçelerde alan taramasına başlayan mobil ekipler, emniyet müdürlükleri ve zabıta personeli ile dezavantajlı çocukları tespit ederek, takiplerini sağlıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, söz konusu program ile Sosyal Hizmet Merkezlerindeki görevliler ve ASDEP personeli tarafından izlemeye alınan kişilerin farklı risk gruplarındaki çocuklardan oluştuğunu söyledi.

Kaya, Yüksekova ilçesinde Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü mobil ekibinin, Yüksekova Emniyet Müdürlüğü personeli ile sokakta çalışan, çalıştırılan, suça sürüklenen veya sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyulan çocuklara yönelik çalışmalarına devam ettiğini belirtti.