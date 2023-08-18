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        Kooperatif kuran Hakkarili kadınlar, arıcılıkta söz sahibi olmak istiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 11:04
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        Kooperatif kuran Hakkarili kadınlar, arıcılıkta söz sahibi olmak istiyor
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        HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMANCI - Hakkari'de Çiçeklerin Özü Kooperatifi bünyesinde ürettikleri sebze, meyve ve süt ürünlerini satarak kazanç sağlayan kadınlar, 450 kovanda ürettikleri organik balla arıcılıkta da söz sahibi olmayı hedefliyor.

        Kentte 7 yıl önce istihdama katkı sağlamak ve üretimi yaygınlaştırmak amacıyla kooperatif kuran yaklaşık 20 kadın, Ticaret Bakanlığı ve Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı'ndan aldıkları makine desteği ve nakdi yardımla Kırıkdağ köyünde kurdukları işletmede faaliyetlerini sürdürüyor.

        Organik sebze ve meyve yetiştiren, dağlardan topladıkları otları kullanarak peynir yapan, turşu kuran ve bu ürünleri satan kadınlardan 10'u, 4 yıl önce aldıkları eğitimler sayesinde arıcılık da yapmaya başladı.

        Cilo Dağları eteklerindeki 2 bin 500 rakımlı noktalara yerleştirdikleri 450 kovanda üretim yapan kadınlar, bu süreçte elde ettikleri yaklaşık 20 ton balı kentteki işletmelerin yanı sıra zincir marketlere ve müşterilerine satarak gelirlerini artırdı.

        Yaylalarda düzenli olarak bakımını yaptıkları kovanlarda hasat için gün sayan kadınlar, bu sezon 6 ton bal elde etmeyi bekliyor.

        - "Günlük işlerimizi gelire dönüştürmek istedik"

        Kooperatif Başkanı Sibel Adıyaman, kooperatif bünyesinde daha önce süs bitkileri ve yöresel ürün üretimi yaptıklarını söyledi.

        Çalışmaları 20 üye ve 50 tedarikçi kadınla sürdürdüklerini, 30 çırak öğrencilerinin de bulunduğun belirten Adıyaman, "Öğrencilerimize ürünlerin paketlenmesi, aşçılık ve el sanatları alanlarındaki uygulamaları gösteriyoruz. Onlar da kendilerini bu şekilde geliştirerek kazanç elde ediyor." dedi.

        Cilo Dağları eteklerinde 450 kovanda üretim yaptıklarını anlatan Adıyaman, şunları kaydetti:

        "Balımızı yurt dışına, zincir marketlere ve müşterilerimize internet üzerinden satıyoruz. Arıcılık zor ama her zorluğun güzel yanı olduğu gibi bunun da var. Şimdi 10 kadınımız arıcılıkla uğraşıyor. Eğitim aldıktan sonra başladılar. Balımız yüksek rakımlı yaylalardan elde edildiği için katkısız oluyor ve analizlerini yaptıktan sonra satıyoruz. Kırsalda yaşadığımız için her gün yaptığımız işleri gelire dönüştürmeye karar verdik. Kadınlar kooperatif bünyesinde güzel kazançlar elde ediyor. Bal, yöresel ürünler, süt ve süt ürünleri satıyoruz. Ürünlerimize yoğun talep var. Dubai ve Avusturya'dan da bizden özellikle bal ve tahin isteyenler oluyor. Bu da bizi çok sevindiriyor ve çalışma azmimizi artırıyor."

        - "Buranın doğası bakir, ürünleri organiktir"

        Kooperatif üyesi kadınlardan Elif Ermağan da 7 yıldır üretim yaptıklarını, son dönemlerde arıcılığa ağırlık verdiklerini dile getirdi.

        Sabah kovanların bulunduğu yere gelerek bakımlarını yaptıklarını belirten Ermağan, "Cilo Dağları eteklerinde 2 bin 500 rakımlı bölgedeyiz. Çiçek balı üretiyoruz. Buranın doğası bakir, ürünleri organiktir. Ballarımızı da hem internet üzerinden de pazarlıyoruz. Bir zincir marketle proje yaptık, onlara da satıyoruz. Hiçbir geliri olmayan arkadaşlarımız artık buradan kazandığıyla ailesine katkı sağlıyor. Kendimiz üretip kazanıyoruz. İşimizden memnunuz. İnşallah daha da büyütürüz." diye konuştu.

        Özlem Atay ise son günlerde daha çok süt ürünleri, bal ve peynir üretimi yaptıklarını ifade ederek, "Burada endemik bitkilerin fazla olması sayesinde çok kaliteli bal üretiliyor. Arıların bakımından üretime her alanda varız. Birbirimize destek oluyoruz." dedi.

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