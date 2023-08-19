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        Hakkari Valisi Çelik, tebrik için çiçek yerine bağış yapılmasını istedi

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 21:52
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        Hakkari Valisi Çelik, tebrik için çiçek yerine bağış yapılmasını istedi
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        HAKKARİ (AA) - Valiler Kararnamesiyle Hakkari Valiliğine atanan Ali Çelik, kendisine tebrik amacıyla gönderilecek çiçekler yerine ihtiyaç sahipleri için bağış yapılmasını istedi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Çelik, pazartesi kentte göreve başlayacağını belirtti.

        Kendisine tebrik için çiçek gönderilmesi yerine Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağışta bulunulmasını isteyen Çelik, şunları kaydetti:

        "Ricamı hoş görür ve kabul ederseniz çiçek yerine vakfımıza yapacağınız bağış hem benim için hem de Hakkari'mizin ihtiyaç sahibi güzel insanları için çok daha değerli olacaktır. Güzel Hakkari'mizin güzel insanlarının yüreğine dokunacak olan herkese şimdiden teşekkür ederim."

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