HAKKARİ (AA) - Valiler Kararnamesiyle Hakkari Valiliğine atanan Ali Çelik, kente geldi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Kütahya'dan Hakkari'ye atanan Çelik, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda protokol üyelerince karşılandı.

Vali Çelik de yaptığı paylaşımda "Zap Suyu'nun açtığı derin vadilerden Sümbül Dağı'na, her köşesinde dilden dile aktarılan ve sonsuza dek sürecek hikayelerin diyarı Hakkari'ye ulaştık. Rabbim bu şehre hayırlı hizmet etmeyi nasip etsin." ifadelerini kullandı.