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        Alman gelinle Hakkarili damat yöresel düğünle evlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 18:33
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        Alman gelinle Hakkarili damat yöresel düğünle evlendi
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        HAKKARİ (AA) - Antalya'da bir otelde tanışan Osman Yılmaz ile Alman Aliza Ludwig, Hakkari'de yöresel geleneklere göre düzenlenen düğünle hayatlarını birleştirdi.

        Tatil için geçen yıl Almanya'nın Dortmund kentinden Antalya'ya giden 28 yaşındaki Ludwig ile otel çalışanı 27 yaşındaki Yılmaz, bir yıllık arkadaşlıklarının ardından evlenmeye karar verdi.

        Ailelerinin de onayını alan Yılmaz ve Ludwig, Merzan Mahallesi'ndeki alanda yöresel geleneklere göre gerçekleştirilen düğünle dünyaevine girdi.

        İki gün süren düğüne katılan davetliler, halay çekerek genç çiftin mutluluğuna ortak oldu.

        Yılmaz, AA muhabirine, Bilgi Üniversitesinden mezun olduktan sonra 1,5 yıl önce çalışmak için Antalya'ya gittiğini söyledi.

        Otelde çalışırken Ludwig ile tanıştığını, bir süre arkadaşlık yaptıklarını anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Kendisi zaman zaman beni ziyarete geldi. Ben de onu ailemle tanıştırdım. Sonra evlenmeye karar verdik. Hakkari yöresini tanıttım. Burayı çok sevdi. İnsanlarımız çok misafirperver. Düğüne katılan herkese çok teşekkür ederim. Geleneklerimize göre düğün iki gün iki gece yapılıyor. Eşimin annesi de burada. O da çok mutlu. İlk kez böyle bir şey gördü. Bundan sonra Almanya'da kalmayı düşünüyoruz. Eşim burada karşılaştığı ilgi karşısında çok şaşırdı. Herkes çok ilgili. O da bu ilgiyi beklemiyordu."

        Ludwig ise kentte bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Almanya'da düğünlere bu kadar kişi katılmıyor. Böyle renkli geçmiyor. Burada herkes çok ilgili. Çok heyecanlı ve çok mutluyum. Eşimi seviyorum. Çok şaşırdım. Farklı gelenekler var burada. Türkiye'yi seviyorum." dedi.

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