Hakkari Valisi Çelik, şehit ailesini ziyaret etti

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi Ali Çelik, şehit ailesini ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Çelik, şehit Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz'ın ailesini ziyaret etti, aile bireyleriyle görüştü.

Ardından çarşı merkezinde esnafı dolaşan Çelik, vatandaşlarla çay içti.

Kendisine ilgi gösteren gençlerle sohbet eden Çelik, her zaman gençlerin yanında olacağını söyledi.

Vali Çelik, sosyal medyadan sokakların temizliği talebiyle kendisine ulaşan vatandaşın isteği üzerine belediye temizlik işleri yetkilisine sorunun giderilmesi konusunda talimat verdi.