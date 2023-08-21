Yüksekovalı 19 öğrenci tıp fakültelerine yerleşti

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 19 öğrencinin, Yüksek Öğretim Kurumları Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tıp fakültelerine yerleştiği bildirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, AA muhabirine, tüm öğrencilerin hayallerindeki bölümlere yerleşmesi temennisinde bulundu.

İlçe için heyecan verici bir yıl olduğunu ve 19 öğrencinin tıp fakültelerine yerleştiğini belirten Atael, eğitimde büyük mesafe katettiklerini, eğitime verilen önemin artması ve çalışmaların planlı şekilde yürütülmesi sonucunda öğrencilerin nitelikli okullara yerleştiklerini aktardı.

Tıp fakültelerinin yanı sıra birçok öğrencinin de diş hekimliği, hukuk, mühendislik ve eğitim fakültelerine yerleştiğini bildiren Atael, şunları kaydetti:

"Terörün ilçede meydana getirdiği tahribatın devletimiz tarafından bertaraf edilmesinin ardından eğitim alanındaki çalışmalarımız meyvelerini göstermeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığımıza, Hakkari Valiliğimize ve Kaymakamlığımıza verdikleri desteklerden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Bizim çıtamız çok yüksek. İnşallah yapacağımız çalışmalarla öğrencilerimizin çok daha nitelikli üniversitelere yerleştiğini göreceğiz. Bu başarıda emeği geçen öğretmenlere velilere ve öğrencilere çok teşekkür ediyorum."

Öğrencilerden Edanur Orhan hayali olan Marmara Üniversitesi İngilizce Tıp Bölümünü kazandığını dile getirdi.

Sınav sürecinde haftanın 7 günü taramalar yaparak çalıştığını anlatan Orhan, "Eksik gördüğüm konulara ağırlık verdim. Sayısal derslerde çok fazla soru çözdüm. Sözel derslerde ise kavrama metotlarıyla pekiştirmeye çalıştım ve bol bol tekrar ettim. Bu şekilde başardım." dedi.

Meryem Budak ise Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesine yerleştiğini belirterek, "11. sınıfta düzenli olarak ders çalışmaya başladım. 12. sınıfta ise çalışma tempomu artırdım. Bu çalışma sayesinde hedefime ulaştım. Hayalime ulaştığım için çok mutluyum. YKS'de 26 bin 92. sırada yer aldım. Sevincimi ailemle paylaştım. Annem sevinçten gözyaşlarını tutamadı. Benim için inanılmaz bir duygu." ifadelerini kullandı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümüne yerleşen Kardelen Demir de hedefine ulaştığı için mutlu olduğunu, bu süreçte öğretmenleri ve ailesinin çok desteğini gördüğünü söyledi.