Hakkari'nin çöp sorunu çözülüyor Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, merkeze bağlı Akçalı köyü yakınında yapılan Entegre Katı Atık Tesisinin tamamlanmasıyla kentin 30 yıllık çöp sorunun çözüleceğini bildirdi.

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, merkeze bağlı Akçalı köyü yakınında yapılan Entegre Katı Atık Tesisinin tamamlanmasıyla kentin 30 yıllık çöp sorunun çözüleceğini bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Çelik, tesiste düzenlenen Hakkari Belediyeleri ve İl Özel İdaresi Katı Atık Yönetim Birliği'nin ocak dönemi Birlik Meclisi Olağan Toplantısı'na başkanlık etti, meclis üyeleriyle tanıştı.

Projenin son durumu, 2022 faaliyet raporu, birlik bütçesi, 2023 yılı yatırım planı ve çalışma programının ele alındığı toplantıda konuşan Çelik, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, proje bedeli yaklaşık 28 milyon avro olan tesisin, birliğin hizmetine sunulacağını belirterek, çalışmaların tamamlanmasıyla kentin 30 yıllık çöp sorunun çözüleceğini ifade etti.

Çelik, proje kapsamında Çukurca, Şemdinli, Esendere ve Derecik'te bulunan çöp sahalarının, çöplerin taşınmasından sonra kapatılacağını aktararak Yüksekova ve kent merkezindeki çöp sahalarının da rehabilite edilerek kapatılacağını kaydetti.

Ardından Karşıyaka Mahallesi'ndeki Katramas köprüsü yakınında incelemelerde bulunarak vatandaşlarla bir araya gelen Vali Çelik, vatandaşın can ve mal güvenliğinin her şeyden önce geldiğini belirterek sorunların en kısa sürede çözüme kavuşturulacağını bildirdi.