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        Hakkari Valisi Çelik, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 17:00 Güncelleme: 22.08.2023 - 17:05
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        Hakkari Valisi Çelik, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti
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        HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, İl Jandarma Komutanlığına ziyarette bulundu.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Çelik, ziyaret ettiği komutanlıkta jandarma personeli ile bir araya geldi.

        İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel'den bölgenin durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Çelik, kentin huzuru ve güvenliğinin en önemli öncelikleri olduğunu belirtti.

        Bu doğrultuda çalışmaların özveri ve kararlılıkla sürdürüleceğini aktaran Çelik, jandarmaya "Rabbim ayağınıza taş, gözünüze yaş değirmesin." dedi.

        Ardından Hakkari-Van kara yolunda inşa edilen mezbahada incelemelerde bulunup ilgililerden bilgi alan Çelik, 1500 metrekare kapalı alana sahip mezbahanın günde 120 küçükbaş ve 20 büyükbaş hayvanın aynı anda kesilebilecek kapasitede olduğunu, Türkiye ve Avrupa standartlarına uygun dizayn edildiğini bildirdi.

        Çelik, inşaat çalışmalarında sona gelinen tesisin modern ve hijyenik ortamıyla kente önemli katkı sağlayacağını kaydetti.

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