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        Hakkari'de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 17:00 Güncelleme: 22.08.2023 - 17:00
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        Hakkari'de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

        Yüksekova-Hakkari kara yolunun 15. kilometresinde E.S. idaresindeki 34 PC 3426 plakalı otomobil ile kamyonet çarpıştı.

        Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobildeki P.A. ve A.S. hayatını kaybetti, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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