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        Hakkari'de çıkan yangında kamyonet ve 600 bağ ot yandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 13:46 Güncelleme: 24.08.2023 - 13:46
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        Hakkari'de çıkan yangında kamyonet ve 600 bağ ot yandı
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        HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Akbulut köyünde çıkan yangında 600 bağ ot ve bir kamyonet yandı.

        Kent merkezine 19 kilometre mesafede bulunan Akbulut köyünde Mikail Bayhan'ın kış için biriktirdiği otlar, henüz belirlenemeyen nedenle yandı.

        Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ot taşımacılığında kullanılan kamyonete de sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle söndürülen yangında, kamyonet ve 600 bağ ot yandı.

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